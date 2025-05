Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gibt am Donnerstagmittag nach

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 289,70 EUR abwärts.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 289,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie bis auf 289,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 292,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 43.211 Deutsche Börse-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (294,30 EUR) erklomm das Papier am 05.05.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 1,59 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.05.2024 bei 175,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,28 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 263,78 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

