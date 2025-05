ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Deutsche Börse auf 249 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 251 auf 249 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Börsenbetreibers habe er sein Bewertungsmodell überarbeitet, schrieb Analyst Enrico Bolzoni in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daraus resultierten leichte Änderungen an seinen Prognosen für 2025 bis 2027./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2025 / 11:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2025 / 17:00 / BST