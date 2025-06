Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 282,40 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 0,4 Prozent auf 282,40 EUR nach. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 282,10 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 283,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 48.093 Deutsche Börse-Aktien.

Bei einem Wert von 294,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,21 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2024 Kursverluste bis auf 176,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,27 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 264,33 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,32 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

