Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verteuert sich am Montagnachmittag

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 284,30 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 284,30 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 284,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 283,30 EUR. Bisher wurden heute 103.760 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Bei 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2024 (176,30 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Deutsche Börse-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,27 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 264,33 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 11,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

