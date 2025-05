Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagvormittag in Grün

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 292,40 EUR zu.

Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 292,40 EUR. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 293,60 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 292,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.940 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 294,30 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 0,65 Prozent zulegen. Am 30.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 175,90 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,84 Prozent.

Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,28 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 263,78 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 11,34 EUR im Jahr 2025 aus.

