Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie notierte um 07.07.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 164,05 EUR zu. In der Spitze gewann die Deutsche Börse-Aktie bis auf 164,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 162,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 25.988 Deutsche Börse-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 169,95 EUR erreichte der Titel am 26.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 3,47 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 135,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,80 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 172,68 EUR an.

Am 25.04.2022 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,81 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 855,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.061,60 EUR ausgewiesen.

Am 26.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 26.07.2023 dürfte Deutsche Börse die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 7,62 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com