Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Die Aktie von Deutsche Börse zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 179,40 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 179,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Börse-Aktie bis auf 180,05 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 178,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 179,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 149.201 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 186,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,87 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 152,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 194,91 EUR angegeben.

Am 18.10.2023 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,28 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,15 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.188,30 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,20 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 07.02.2024 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,56 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

