Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Vormittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Kurzfristig markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 288,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 287,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 7.670 Stück.

Am 05.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 294,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Am 30.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 175,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 38,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,28 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 4,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 263,78 EUR.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,16 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 855,30 Mio. EUR eingefahren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 11,33 EUR je Aktie aus.

