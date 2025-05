Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag gefragt

So entwickelt sich Deutsche Börse

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Zuletzt sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 289,20 EUR zu.

Um 11:46 Uhr wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 289,20 EUR nach oben. Die Deutsche Börse-Aktie zog in der Spitze bis auf 289,90 EUR an. Bei 287,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Deutsche Börse-Aktie belief sich zuletzt auf 59.169 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 294,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.05.2025 erreicht. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 1,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 175,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Börse-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,28 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 263,78 EUR angegeben.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,16 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,33 EUR fest.

