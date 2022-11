Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Vormittag südwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,8 Prozent auf 160,25 EUR. Bei 160,10 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 161,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.979 Stück gehandelt.

Am 09.08.2022 markierte das Papier bei 175,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,90 Prozent hinzugewinnen. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 135,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 187,38 EUR.

Am 19.10.2022 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,74 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Börse 1.090,20 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 837,90 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.02.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 07.02.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 8,04 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

