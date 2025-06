Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Deutsche Börse im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 280,80 EUR ab.

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 280,80 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Börse-Aktie ging bis auf 280,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 281,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.579 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 294,30 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 4,59 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 176,30 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 37,22 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,27 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 264,33 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Deutsche Börse gewährte am 17.02.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 855,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,32 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

