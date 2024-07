Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag nahezu unverändert

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 186,25 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 186,25 EUR. Bei 187,45 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Deutsche Börse-Aktie sank bis auf 185,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 187,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 56.532 Deutsche Börse-Aktien.

Bei 194,85 EUR markierte der Titel am 28.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,62 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 152,60 EUR am 20.10.2023. Mit Abgaben von 18,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,97 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 205,13 EUR an.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Deutsche Börse-Bilanz für Q2 2024 wird am 24.07.2024 erwartet. Schätzungsweise am 29.07.2025 dürfte Deutsche Börse die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2024 10,23 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt am Nachmittag im Minus

Verluste in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 mittags

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Abschläge