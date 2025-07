Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verbilligt sich am Mittag

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 264,10 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 264,10 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 264,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 264,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 36.949 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 294,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 11,44 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 176,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 49,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Deutsche Börse-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,25 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 262,89 EUR.

Am 17.02.2020 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,25 EUR fest.

