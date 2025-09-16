Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verteidigt am Vormittag Tendenz

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 232,40 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 232,40 EUR. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 232,90 EUR zu. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 231,80 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 232,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.292 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Bei 294,30 EUR markierte der Titel am 05.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 26,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 200,80 EUR. Dieser Wert wurde am 20.09.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 13,60 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,24 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Börse-Aktionäre 4,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 271,63 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 17.02.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,11 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

