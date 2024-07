Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 187,45 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 187,45 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 187,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 188,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 19.808 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Bei 194,85 EUR markierte der Titel am 28.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Am 20.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 152,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 18,59 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,98 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 3,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 204,44 EUR.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Deutsche Börse am 24.07.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 29.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2024 10,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

