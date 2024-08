Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag kaum bewegt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Börse zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Deutsche Börse-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 194,30 EUR.

Bei der Deutsche Börse-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 194,30 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 194,60 EUR zu. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 193,35 EUR nach. Bei 194,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.676 Deutsche Börse-Aktien.

Am 28.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 194,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.10.2023 bei 152,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 27,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,04 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 3,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 205,33 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,16 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 22.10.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 15.10.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 10,45 EUR im Jahr 2024 aus.

