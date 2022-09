Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere um 09:22 Uhr 0,8 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 173,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 173,60 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.237 Stück gehandelt.

Bei 175,90 EUR erreichte der Titel am 09.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 1,68 Prozent zulegen. Bei 135,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,36 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 180,18 EUR angegeben.

Am 26.07.2022 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,98 EUR, nach 1,79 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 1.017,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 881,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,44 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 19.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Börse rechnen Experten am 30.10.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 7,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

