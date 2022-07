Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 22.07.2022 16:22:00 Uhr ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 162,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Börse-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 162,30 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 165,30 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 130.339 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.04.2022 auf bis zu 169,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 4,44 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 135,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 19,59 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 172,93 EUR an.

Am 25.04.2022 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.061,60 EUR – ein Plus von 24,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2022 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 26.07.2023.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 7,67 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Erste Schätzungen: Deutsche Börse stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Deutsche Börse: Bestand von Xetra-Gold gestiegen

Deutsche Börse-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Deutsche Börse