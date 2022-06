Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Die Deutsche Börse-Aktie kam im XETRA-Handel um 23.06.2022 12:22:00 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 155,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 155,95 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 154,55 EUR ab. Mit einem Wert von 155,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 73.697 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 169,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 14,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 172,35 EUR.

Am 25.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,81 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.061,60 EUR gegenüber 855,10 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 26.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Deutsche Börse veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 26.07.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,33 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Deutsche Börse-Aktie leichter: Deutsche Börse erweitert Marktdatenangebot im Krypto-Sektor

CureVac-Aktie, BioNTech-Aktie & Co: Diese Gründe sprechen für eine Aktienplatzierung im Ausland

Deutsche Börse-Aktie profitiert: Warburg mit Kaufempfehlung für Deutsche Börse-Titel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Deutsche Börse