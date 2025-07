Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 262,00 EUR zu.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 262,00 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Börse-Aktie bis auf 262,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 262,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 17.582 Stück.

Bei 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 12,33 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 176,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 32,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,24 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 262,89 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Deutsche Börse gewährte am 17.02.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 855,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 11,24 EUR in den Büchern stehen haben wird.

