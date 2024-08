Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse präsentiert sich am Freitagmittag fester

Deutsche Börse im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 198,50 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 198,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 198,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 197,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.172 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Bei 198,50 EUR erreichte der Titel am 23.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 152,60 EUR am 20.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 30,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Deutsche Börse-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,04 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 205,33 EUR aus.

Am 17.02.2020 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Börse am 22.10.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 15.10.2025.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,45 EUR je Aktie.

