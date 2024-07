Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 185,85 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 185,85 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 185,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 186,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 53.963 Deutsche Börse-Aktien.

Am 28.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 194,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 4,84 Prozent wieder erreichen. Am 20.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,89 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,99 EUR, nach 3,80 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 204,44 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Deutsche Börse-Bilanz für Q3 2024 wird am 22.10.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Deutsche Börse rechnen Experten am 29.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 10,23 EUR in den Büchern stehen haben wird.

