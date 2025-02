Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagmittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Deutsche Börse-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 245,00 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 245,00 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie zog in der Spitze bis auf 245,50 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 244,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 244,80 EUR. Zuletzt wechselten 61.896 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 250,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 175,90 EUR. Dieser Wert wurde am 30.05.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Börse-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,22 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 234,33 EUR an.

Am 17.02.2020 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,15 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

