Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 208,80 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,1 Prozent auf 208,80 EUR nach. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 208,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 209,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 35.613 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 211,60 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 1,34 Prozent Luft nach oben. Am 20.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 152,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,92 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 3,80 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,05 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 212,78 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Deutsche Börse am 22.10.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 15.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 10,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Optimismus in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Gewinnen

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Börse Europa in Grün: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen