Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse behauptet sich am Dienstagvormittag

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:22 Uhr die Deutsche Börse-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 161,75 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Börse-Aktie sogar auf 162,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 161,45 EUR. Bei 161,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 9.963 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (175,90 EUR) erklomm das Papier am 09.08.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 135,80 EUR. Mit Abgaben von 19,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 187,38 EUR.

Am 19.10.2022 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 837,90 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.090,20 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Deutsche Börse am 15.02.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 30.10.2023.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 8,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

