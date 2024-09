Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Deutsche Börse im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 210,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich um 09:03 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 210,40 EUR an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 210,60 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 209,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 210,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.661 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2024 auf bis zu 211,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 0,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.10.2023 (152,60 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 27,47 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 3,80 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,05 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 212,78 EUR.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 855,30 Mio. EUR, gegenüber 855,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Deutsche Börse wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 22.10.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 15.10.2025 dürfte Deutsche Börse die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schwächelt nachmittags

Optimismus in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Gewinnen