Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tritt am Vormittag auf der Stelle

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Mit einem Kurs von 187,55 EUR zeigte sich die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Wert von 187,55 EUR bewegte sich die Deutsche Börse-Aktie um 09:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 188,00 EUR erreichte die Deutsche Börse-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 187,45 EUR. Bei 187,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.493 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Bei 194,85 EUR markierte der Titel am 28.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 3,89 Prozent zulegen. Am 20.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,02 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Börse-Aktionäre 3,80 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 205,33 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 17.02.2020. Es stand ein EPS von 1,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR im Vergleich zu 855,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Deutsche Börse dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 22.10.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 15.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,36 EUR fest.

