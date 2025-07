Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Deutsche Börse

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 253,00 EUR ab.

Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 253,00 EUR nach. Im Tief verlor die Deutsche Börse-Aktie bis auf 251,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 253,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 75.272 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (294,30 EUR) erklomm das Papier am 05.05.2025. 16,32 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 176,30 EUR ab. Mit Abgaben von 30,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Börse-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,24 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 271,63 EUR.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 EUR, nach 1,16 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 855,30 Mio. EUR eingefahren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,23 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

