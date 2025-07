Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag leichter

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 253,50 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 253,50 EUR nach. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 253,50 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 253,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 6.019 Stück.

Am 05.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2024 Kursverluste bis auf 176,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 43,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,25 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Börse-Aktionäre 4,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 271,63 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,24 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

