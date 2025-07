Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gibt am Mittag ab

So bewegt sich Deutsche Börse

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 252,60 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 252,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Börse-Aktie bei 251,80 EUR. Bei 253,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33.148 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 294,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.05.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 16,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 176,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,21 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,24 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 4,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 271,63 EUR an.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 855,30 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 855,30 Mio. EUR.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,23 EUR je Aktie.

