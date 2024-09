Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 210,90 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 210,90 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Börse-Aktie bis auf 211,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 210,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 91.710 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 211,60 EUR erreichte der Titel am 24.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Am 20.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,06 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 212,78 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Deutsche Börse-Bilanz für Q3 2024 wird am 22.10.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Deutsche Börse-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 15.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,52 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

KW 39: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

DAX aktuell: DAX schließt im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge