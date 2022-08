Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Montagmittag billiger

Der Deutsche Post-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 40,90 EUR. Die Deutsche Post-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,74 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 827.186 Deutsche Post-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,38 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Post-Aktie somit 33,37 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.06.2022 bei 33,44 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Post-Aktie 22,29 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,34 EUR.

Deutsche Post veröffentlichte am 05.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Post im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24.029,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.473,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.11.2022 dürfte Deutsche Post Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Post möglicherweise am 07.11.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Post im Jahr 2021 4,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

