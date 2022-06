Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Mittag Verlust reich

Um 10.06.2022 12:22:00 Uhr fiel die Deutsche Post-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 35,26 EUR ab. Das Tagestief markierte die Deutsche Post-Aktie bei 34,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.809.878 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Bei 61,38 EUR markierte der Titel am 01.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 42,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 34,66 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,73 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,12 EUR aus.

Am 03.05.2022 lud Deutsche Post zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,94 EUR je Aktie vermeldet. Deutsche Post hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.593,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18.860,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Deutsche Post am 05.08.2022 vorlegen. Deutsche Post dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2023 präsentieren.

In der Deutsche Post-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-, Hapag-Lloyd-Aktie und Co.: Logistikaktien nach Warnstreikaufruf für deutsche Seehäfen unter Druck

Deutsche Post-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

Deutsche Post-Aktie verliert. DHL eröffnet erstes Mega-Paketzentrum in Ostdeutschland

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com