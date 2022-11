Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Montagmittag tiefer

Um 12:22 Uhr ging es für die Deutsche Post-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 39,01 EUR. Der Kurs der Deutsche Post-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,87 EUR nach. Bei 39,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 992.719 Deutsche Post-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 58,31 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,68 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Post-Aktie liegt somit 31,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,15 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Post am 08.11.2022. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Post mit einem Umsatz von insgesamt 24.038,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.036,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,97 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2023 erfolgen. Am 06.03.2024 wird Deutsche Post schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Post einen Gewinn von 4,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

