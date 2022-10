Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post reagiert am Mittwochmittag positiv

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 35,71 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Post-Aktie sogar auf 35,72 EUR. Bei 35,57 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 478.175 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,31 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Post-Aktie 38,77 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2022 bei 29,68 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Post-Aktie derzeit noch 20,32 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 56,04 EUR.

Deutsche Post gewährte am 05.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Post 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 24.029,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Post 19.473,00 EUR umgesetzt.

Am 08.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 07.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie.

