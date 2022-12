Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Freitagvormittag schwächer

Die Deutsche Post-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 35,32 EUR. Die Deutsche Post-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 35,25 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 35,30 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Post-Aktie belief sich zuletzt auf 30.233 Aktien.

Am 05.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 57,79 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,88 Prozent. Bei 29,68 EUR fiel das Papier am 28.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,02 Prozent könnte die Deutsche Post-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 51,60 EUR an.

Deutsche Post ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,87 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24.038,00 EUR – ein Plus von 19,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Post 20.036,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Deutsche Post wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 06.03.2024 dürfte Deutsche Post die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Post-Gewinn für das Jahr 2021 auf 4,11 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktien steigen: Deutsche Post stellt Telegramm-Service ein

Deutsche Post-Aktie gibt Gewinne ab: ver.di fordert von Deutscher Post hohe Abschlüsse zur Abmilderung der Inflation

Volkswagen-Aktie, BioNTech-Aktie & Co.: Deutschlands Top-Konzerne mit Rekordumsatz

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Deutsche Post