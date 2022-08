Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie legte um 01.08.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 18,79 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,87 EUR. Bei 18,61 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 3.384.544 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Am 04.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 19,39 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 14,47 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 29,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,72 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 13.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28.023,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26.390,00 EUR in den Büchern standen.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,45 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie: Experten empfehlen Deutsche Telekom im Juli mehrheitlich zum Kauf

BT Group erlöst etwas mehr - Aktie bricht dennoch ein

T-Mobile US-Aktie dennoch stark: T-Mobile US erleidet Quartalsverlust wegen Fusion mit Sprint

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com