Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 24,06 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 24,06 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 23,98 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,11 EUR. Bisher wurden heute 2.262.007 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,43 EUR erreichte der Titel am 29.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 1,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 18,50 EUR fiel das Papier am 09.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 30,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,770 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,895 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,59 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Deutsche Telekom gewährte am 16.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 3,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent auf 27,94 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,84 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

