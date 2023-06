Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagvormittag im Plus

Um 09:06 Uhr ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 21,15 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 21,15 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,07 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 200.351 Aktien.

Am 05.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,13 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 9,36 Prozent Luft nach oben. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 17,95 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,76 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,45 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 27.839,00 EUR, gegenüber 28.023,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,66 Prozent präsentiert.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

