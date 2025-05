Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag kaum bewegt

So entwickelt sich Deutsche Telekom

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Mit einem Kurs von 31,94 EUR zeigte sich die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Deutsche Telekom-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 31,94 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 32,17 EUR zu. In der Spitze fiel die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 31,64 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,73 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 1.666.136 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,91 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2025. Gewinne von 12,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 21,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,00 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 39,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 26.02.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,21 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 30,93 Mrd. EUR gegenüber 29,37 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 06.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,00 EUR je Aktie belaufen.

