Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 31,97 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 31,97 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,90 EUR ab. Bei 32,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 2.265.645 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,91 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 12,32 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.05.2024 (21,56 EUR). Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 48,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 39,42 EUR angegeben.

Am 26.02.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,85 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom -0,21 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30,93 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 29,37 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 2,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

