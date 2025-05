Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom steigt am Donnerstagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 32,05 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 32,05 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 32,17 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,73 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 938.050 Stück gehandelt.

Am 03.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 10,75 Prozent niedriger. Am 09.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,56 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,00 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 39,50 EUR.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 26.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,85 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom -0,21 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 30,93 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29,37 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 06.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 2,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

