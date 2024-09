Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag gefragt

So bewegt sich Deutsche Telekom

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 25,78 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 25,78 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 25,81 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,75 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 197.409 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 30.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,87 EUR. 0,35 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 32,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,859 EUR, nach 0,770 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,59 EUR an.

Am 08.08.2024 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,31 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,39 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,22 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

