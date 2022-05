Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagvormittag leichter

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 17,26 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 17,22 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,31 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 242.421 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei 18,92 EUR erreichte der Titel am 19.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 8,79 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,47 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 19,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,80 EUR.

Am 24.02.2022 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 28.934,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 27.622,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 13.05.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 11.05.2023 mit der Veröffentlichung der Q1 2023-Bilanz von Deutsche Telekom.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,48 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com