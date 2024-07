Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 23,55 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 23,55 EUR. Bei 23,58 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 99.851 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei 23,78 EUR markierte der Titel am 01.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 0,98 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,50 EUR am 09.08.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 21,44 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,894 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,39 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Am 16.05.2024 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,09 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 27,94 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 27,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 08.08.2024 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,85 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

