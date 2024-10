Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verbilligt sich am Nachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 26,22 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 26,22 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 26,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.462.731 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 17.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 27,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2023 Kursverluste bis auf 19,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,852 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,770 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 32,64 EUR.

Am 08.08.2024 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,31 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 28,39 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 27,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Telekom am 14.11.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

