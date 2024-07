Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 23,80 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 23,80 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 23,83 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 23,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 79.572 Deutsche Telekom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.07.2024 bei 23,83 EUR. 0,13 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2023 auf bis zu 18,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,894 EUR, nach 0,770 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,39 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 16.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 3,09 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 27,94 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,82 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,85 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

