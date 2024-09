Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 25,77 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 25,77 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Telekom-Aktie bei 25,71 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,73 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 315.875 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 26,02 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 0,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,52 EUR am 06.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 24,25 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,859 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,770 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,59 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 28,39 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 27,22 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Telekom am 14.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

