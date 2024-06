Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom präsentiert sich am Mittag fester

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 22,68 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,9 Prozent auf 22,68 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,71 EUR aus. Bei 22,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 3.271.594 Stück.

Am 24.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,17 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 18,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,770 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,888 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,24 EUR.

Am 16.05.2024 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,09 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 27,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,42 Prozent gesteigert.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

