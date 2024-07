Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 23,86 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 23,86 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 23,88 EUR zu. Bei 23,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 109.688 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,88 EUR) erklomm das Papier am 05.07.2024. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 0,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,770 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,894 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,39 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 16.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27,94 Mrd. EUR – ein Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 27,82 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,85 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

STOXX-Handel: STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 letztendlich im Aufwind

TecDAX-Handel aktuell: Anleger lassen TecDAX schlussendlich steigen